БелАЗ установит на самосвал российский дизель от тепловоза

БелАЗ заменит моторы Cummins и MTU российским дизелем от тепловоза. «Коломенский завод» (КЗ) изготовил опытный образец дизель-генератора для 220-тонного карьерного самосвала БелАЗ-75304. Агрегат мощностью 2300 лошадиных сил по ключевым техническим характеристикам не уступает импортным аналогам, а по ресурсу даже превосходит их, утверждают конструкторы КЗ. Вдобавок, отечественный дизель окажется дешевле в обслуживании и ремонте.

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До попадания под санкции БелАЗ оснащал флагманские самосвалы грузоподъёмностью 220 тонн американскими дизелями Cummins и немецкими агрегатами MTU. Теперь поставки моторов для БелАЗа готов обеспечить «Коломенский завод». Гендиректор подмосковного предприятия Игорь Щедров заявил, что КЗ «готов к серийному выпуску линейки двигателей для БелАЗа».

Дизель-генератор 16-36ДГ создан на основе восьмицилиндровго комбинированного двигателя. Полная мощность — 1700 киловатт (2312 лошадиных сил). Опытный образец силовой установки передадут БелАЗу до конца года, затем белорусская сторона проведёт испытания российского дизеля, по итогам которых сформируют объёмы поставок на 2023 год.

В прошлом «Коломенский завод» уже поставлял дизельные двигатели БелАЗу. В период с 1982-го по 2006 год подмосковное предприятие оснастило силовыми установками 390 самосвалов грузоподъёмностью 180 и 220 тонн.