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38 минут назад

Mansory показала тюнинг Maserati MC20

Motor.ru

В линейке заводских вариантов суперкара Maserati MC20 нет ни одной модификации, кроме базового купе — итальянский автопроизводитель лишь работает над трековым вариантом Project24 и гоночной версией GT2. Для тех, кому недостаточного стандартной двухдверки, Mansory сделала свой проект — в традициях немецкой компании автомобиль получил серьёзно переработанную внешность. И представленный вариант тюнинга конкурентам ателье будет сложно переплюнуть с точки зрения радикальности стиля.

Mansory показала тюнинг Maserati MC20
Фото: Motor.ruMotor.ru

Автомобиль получил новый передний бампер, модернизированную крышку «капота», новые передние крылья, расширенные задние крылья, задний бампер с массивным диффузором, капот с выведенным на крышу воздухозаборником и большое стационарное антикрыло.

Все детали буквально испещрены воздухозаборниками и различными закрылками, а рисунок кованого карбона не спрятан под краской и дополняет темно-серый оттенок кузова с оранжевыми акцентами. Стандартные колёса заменили тёмно-бронзовые многоспицевые диски.

Интерьер выполнен в ярко-жёлтом цвете, который дополняют элементы белого и черного цветов. Как и на кузове, в салоне появились продольные полосы в цветах итальянского триколора — они размещены на сиденьях.

630-сильный бензиновый 3,0-литровый турбомотор V6 Nettuno стал мощнее — его отдачу в Mansory довели до 720 лошадиных сил. Точный перечень технических доработок не назван, но в него точно входит спортивная выхлопная система, четыре патрубка которой доминируют в дизайне задней части кузова.

Автоновости,Maserati,
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