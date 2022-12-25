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1 час назад

У кроссовера Cadillac Lyriq появилась полноприводная спортверсия

Motor.ru

В Поднебесной дебютировала двухмоторная модификация с индексом «700 E4». Такой Cadillac Lyriq развивает 510 лошадиных сил (710 Нм крутящего момента) и способен разменять 100 километров в час за 4,6 секунды. Автономность — 608 километров, что примерно на семь процентов меньше, чем у заднеприводной версии с тем же аккумулятором. Продажи в Китае стартуют 26 декабря.

У кроссовера Cadillac Lyriq появилась полноприводная спортверсия
Фото: Motor.ruMotor.ru

Американцы пока могут заказать исключительно заднеприводные Cadillac Lyriq с 340-сильным (440 Нм) двигателем в приводе задней оси. С батареей ёмкостью 95,7 киловатт-часа такие кроссоверы способны проехать без подзарядки до 653 километров. А в Китае предложена единственная полноприводная модификация: у неё два электромотора пиковой отдачей 510 лошадиных сил (710 Нм).

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Снаружи китайский Lyriq незначительно отличается от американского: изменена маска переднего бампера, есть оригинальные шильдики, а ещё одним маркером новинки являются особые 20-дюймовые диски. В салоне отличий нет: сохранены информационно-развлекательный комплекс с 33-дюймовым дисплеем, «парящая» центральная консоль и мультируль с сенсорными панелями.

Китайский Cadillac Lyriq оценён в 479 700 юаней (эквивалент 68 600 долларов США). Это значит, что полноприводный кроссовер примерно на 15 процентов дороже американской заднеприводной версии (стоит по ту сторону океана от 60 тысяч долларов). Продажи в Поднебесной начнутся в последний понедельник уходящего 2022 года, а вот американцам придётся подождать до весны 2023-го.

Со временем Cadillac расширит и американскую, и китайскую гамму: для США уже подтверждена полноприводная версия, а в Поднебесной должна появиться упрощённая модификация с задней ведущей осью.

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