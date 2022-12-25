Bentley представила официальный игрушечный Bacalar

Автомобили Bentley славятся своей мощностью и великолепным комфортом, а заодно и высокой ценой. Прославленный британский автопроизводитель никогда не выпускал бюджетных машин, поэтому позволить себе технику с крылатой литерой «B» на решётке радиатора может далеко не каждый. Но в канун Нового года марка сделала сразу две модели — Continental GT Speed и Bacalar — всего за 100 фунтов стерлингов. Правда, есть нюанс — это лишь миниатюрные модели, а не реальные автомобили.

Фото: motor.ru motor.ru

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Купе Continental GT Speed выполнено в цвете Candy Red с опциональным пакетом Styling Specification, который подразумевает аэродинамический обвес из углепластика. Салон миниатюрной двухдверки отделан «кожей» с характерной для модификаций Speed ромбовидной прострочкой обивки.

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Что касается Bacalar, то миниатюра сделана в цвете Yellow Flame — эксклюзивном оттенке, разработанном специалистами для реального спорткара. Декор, включая колёса, выполнен в оттенке Satin Bronze, тогда как интерьер оформлен в цветах Grey Tweed и Beluga.

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