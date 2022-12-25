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52 минуты назад

Bentley представила официальный игрушечный Bacalar

Motor.ru

Автомобили Bentley славятся своей мощностью и великолепным комфортом, а заодно и высокой ценой. Прославленный британский автопроизводитель никогда не выпускал бюджетных машин, поэтому позволить себе технику с крылатой литерой «B» на решётке радиатора может далеко не каждый. Но в канун Нового года марка сделала сразу две модели — Continental GT Speed и Bacalar — всего за 100 фунтов стерлингов. Правда, есть нюанс — это лишь миниатюрные модели, а не реальные автомобили.

Bentley представила официальный игрушечный Bacalar
Фото: motor.rumotor.ru
motor.ru

Купе Continental GT Speed выполнено в цвете Candy Red с опциональным пакетом Styling Specification, который подразумевает аэродинамический обвес из углепластика. Салон миниатюрной двухдверки отделан «кожей» с характерной для модификаций Speed ромбовидной прострочкой обивки.

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Что касается Bacalar, то миниатюра сделана в цвете Yellow Flame — эксклюзивном оттенке, разработанном специалистами для реального спорткара. Декор, включая колёса, выполнен в оттенке Satin Bronze, тогда как интерьер оформлен в цветах Grey Tweed и Beluga.

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В отличие от реального Bentley Mulliner Bacalar, который был сделан тиражом 12 экземпляров, миниатюрная модель в масштабе 1:43 будет выпущена неограниченной партией. Равно как и Bentley Continental GT Speed, который теперь позволить себе могут многие.

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