Changan представит кросс-купе Deep Blue S7

Китайская автомобильная компания Changan представит на открывающемся 30 декабря автосалоне в Гуанчжоу новый кросс-купе Deep Blue S7. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Фото: Changan Changan

В модельном ряду марки автомобиль будет позиционироваться как среднеразмерный кроссовер. Длина машины составляет 4750 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1625 мм. Колесная база достигает 2900 мм. В зависимости от комплектации, Changan Deep Blue S7 укомплектуют дисками размером 19 или 20 дюймов. Внешними отличительными особенностями модели станут узкие светодиодные фары и сильно наклоненная линия крыши.

В Китае автомобиль будет предлагаться с гибридной силовой установкой, которая включает в себя 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 95 л.с. и электромотор. Кроме того, покупатели смогут приобрести электрические версии модели с отдачей 217 л.с. и 258 л.с.