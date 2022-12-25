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15 минут назад

Changan представит кросс-купе Deep Blue S7

Газета.Ru

Китайская автомобильная компания Changan представит на открывающемся 30 декабря автосалоне в Гуанчжоу новый кросс-купе Deep Blue S7. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Changan представит кросс-купе Deep Blue S7
Фото: ChanganChangan

В модельном ряду марки автомобиль будет позиционироваться как среднеразмерный кроссовер. Длина машины составляет 4750 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1625 мм. Колесная база достигает 2900 мм. В зависимости от комплектации, Changan Deep Blue S7 укомплектуют дисками размером 19 или 20 дюймов. Внешними отличительными особенностями модели станут узкие светодиодные фары и сильно наклоненная линия крыши.

В Китае автомобиль будет предлагаться с гибридной силовой установкой, которая включает в себя 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 95 л.с. и электромотор. Кроме того, покупатели смогут приобрести электрические версии модели с отдачей 217 л.с. и 258 л.с.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется запуск производства седанов Chevrolet Onix. По плану автомобили будут выпускать на мощностях завода Allur методом мелкоузловой сборки, годовой объем производства должен составить 30 тыс. ед.

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