Subaru отметила 50-летие полного привода особым Forester. В Японии дебютировала модификация XT-Edition, которая напоминает об универсале Leone Estate образца 1972 года — первом серийном полноприводном автомобиле Subaru. Отсылок к знаменитому предку нет: дизайнеры ограничились точечными улучшениями, зато и цена не выросла относительно исходной комплектации Sport. За новинку нужно отдать те же 3 355 000 йен (эквивалент 1,77 миллиона рублей).

Фото: motor.ru motor.ru

Узнать Subaru Forester XT-Edition можно по сочетанию правого руля и насыщенного синего цвета кузова Geyser Blue: ранее этот в оттенок красились кроссоверы для североамериканского рынка. Другие маркеры спецверсии — антрацитовые 18-дюймовые алюминиевые диски, заводской антихром, а также обшитые водооталкивающей тканью кресла и дверные карты.

Покупателям Subaru Forester XT-Edition не придётся долго конфигурировать кроссовер. Единственная доступная опция — электропривод пятой двери за 55 000 йен (29 тысяч рублей). Выбрать можно только цвет кузова (помимо синего, есть привычные для японцев белый, серый и чёрный). Мультимедиасистема новинке не положена ни за какие деньги — это прерогатива топ-версии STI Sport за 3 630 000 йен (1,92 миллиона рублей).

Техника кроссовера стандартная. Турбированный 1,8-литровый двигатель развивает 177 лошадиных сил и 300 Нм, тяга передаётся через клиноцепной вариатор, есть фирменный симметричный полный привод. В списке базового оборудования — цифровое зеркало заднего вида и активные системы безопасности EyeSight Safety Plus ADAS.