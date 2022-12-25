Honda анонсировала концепты для шоу в Токио

В начале 2023 года состоится Токийский автосалон — выставка, традиционно открывающая календарь международных автомобильных мероприятий, пройдёт с 13 по 15 января в конференц-центре Makuhari Messe в префектуре Тиба недалеко от Токио. Естественно, что на домашнее мероприятие приедут все японские автопроизводители, а также многочисленные тюнинг-ателье — в их числе будет придворный тюнер компании Honda, фирма Mugen, которая уже анонсировала две своих новых работы.

Фото: motor.ru motor.ru

Первым проектом станет доработанный Honda ZR-V e:HEV — гибридный кроссовер, известный на зарубежных рынках как Honda HR-V. Уже известно, что модель получит новый передний бампер, иные пороги, накладки на зеркала заднего вида, а также изменённый задний бампер сразу с четырьмя патрубками выхлопной системы и развитый спойлер.

Естественно, автомобиль оснастят и новыми колёсными дисками. Анонсированы и некие технические доработки, но подробности об этом держатся в тайне. А вот Honda Civic Type R Mugen целиком покрыта завесой тайны.