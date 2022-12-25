Названа средняя стоимость нового автомобиля в России

Стало известно о том, что средняя цена нового автомобиля на рынке России в 2022 году составила 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщил портал Auto.ru.

Как отметили эксперты, весной наблюдался резкий рост стоимости машин. Затем была незначительная корректировка, однако новые автомобили в декабре подорожали на 11% относительно января. Кроме того, в марте средний ценник новой машины резко вырос с 3 миллионов до 4,3 миллиона рублей. Но к концу года показатель снизился.