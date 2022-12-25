Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-1° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Auto.ru: средняя стоимость нового автомобиля в РФ составила 3,4 миллиона рублей в 2022 году

ПроКроссовер.руиещё 1

Стало известно о том, что средняя цена нового автомобиля на рынке России в 2022 году составила 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщил портал Auto.ru.

Названа средняя стоимость нового автомобиля в России
Фото: ТАССТАСС

Как отметили эксперты, весной наблюдался резкий рост стоимости машин. Затем была незначительная корректировка, однако новые автомобили в декабре подорожали на 11% относительно января. Кроме того, в марте средний ценник новой машины резко вырос с 3 миллионов до 4,3 миллиона рублей. Но к концу года показатель снизился.

При этом в России снизилась покупательская способность. Интерес к новым автомобилям упал на 53%.

Автоновости,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители