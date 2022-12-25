Kia Niro впечатлила экспертов на «лосином тесте»

Журналисты испанского автомобильного издания km77 протестировали кроссовер Kia Niro традиционным для портала «лосиным тестом». В рамках заездов тестовая машина должна резко перестроиться — как при встрече с настоящим животным — в соседнюю полосу движения и при этом не задеть ни одного конуса, оставшись в рамках отведённого автомобилю коридора, а затем вернуться в свою полосу движения. Новинка порадовала своим поведением экспертную группу и установила хороший результат.

Фото: motor.ru motor.ru

На тесте оказался автомобиль в исполнении Niro Hybrid, что 141-сильную силовую установку на основе 1,6-литрового бензинового мотора и электромотора. Такой кроссовер без всяких проблем преодолел заданное испытание на эталонной скорости 77 километров в час и даже смог проехать «лосиный тест» со скоростью 81 километр в час.

Нареканий к автомобилю у экспертов практически не возникло, так что южнокорейский кроссовер Kia Niro как минимум в гибридной версии можно рекомендовать тем, кто ищет безопасную даже в экстремальных ситуациях машину.