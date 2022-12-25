Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-6° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
42 минуты назад

Представлен конкурент Toyota Camry от китайского Changan

Motor.ru

В Поднебесной дебютировал среднеразмерный седан Lamore. У новинки пока безальтернативная техника: под капотом 170-сильная (260 Нм) 1,5-литровая «турбочетвёрка» Blue Core, тяга передаются на переднюю ось через 7-ступенчатый преселективный «робот». Покупателей Changan Lamore привлечёт эффектным дизайном интерьера, солидным набором опций и конкурентной ценой.

Представлен конкурент Toyota Camry от китайского Changan
Фото: motor.rumotor.ru

Длина/ширина/высота Changan Lamore равны соответственно 4770/1840/1440 миллиметрам. Колёсная база — 2765 миллиметров. По расстоянию между осями китайский седан уступает Toyota Camry XV70 пять сантиметров, но за счёт меньших свесов разница в габаритной длине — 11,5 сантиметра в пользу японского одноклассника.

motor.ru

Экстерьер Lamore выдержан в духе лифтбека Uni-V, однако салон не совсем такой, как у премиум-моделей Changan: ставка сделана на узкий широкоформатный дисплей виртуальных приборов и портретно-ориентированный тачскрин медиасистемы.

Комплектации не раскрыты, но в списке опций есть мультиконтурные кресла с вентиляцией и обогревом, камеры кругового обзора, панорамная крыша, климат- и круиз-контроль, 18-дюймовые легкосплавные диски с направленным рисунком, а также медиасистема с восьмиядерным процессором, управлением голосом и жестами.

motor.ru

На старте продаж Changan Lamore будет предлагаться только с 1,5-литровым турбомотором с непосредственным впрыском, однако в будущем гамму дополнит 2,0-литровый агрегат. Альтернативы переднему приводу и роботизированным коробкам передач не предвидится. Расчётный расход топлива базового седана — 5,99 литра на 100 километров в смешанном цикле WLTC.

motor.ru

Китайские журналисты предполагают, что Lamore будет стоить от 100 тысяч юаней (эквивалент 1,0 миллиона рублей), то есть новинка окажется примерно на десять процентов дешевле, чем Changan Uni-V. Верны ли прогнозы станет ясно в первом квартале 2023 года: в течение нескольких месяцев раскроют китайские комплектации и цены.

Автоновости,Toyota Camry,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители