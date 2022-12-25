Представлен конкурент Toyota Camry от китайского Changan

В Поднебесной дебютировал среднеразмерный седан Lamore. У новинки пока безальтернативная техника: под капотом 170-сильная (260 Нм) 1,5-литровая «турбочетвёрка» Blue Core, тяга передаются на переднюю ось через 7-ступенчатый преселективный «робот». Покупателей Changan Lamore привлечёт эффектным дизайном интерьера, солидным набором опций и конкурентной ценой.

Фото: motor.ru motor.ru

Длина/ширина/высота Changan Lamore равны соответственно 4770/1840/1440 миллиметрам. Колёсная база — 2765 миллиметров. По расстоянию между осями китайский седан уступает Toyota Camry XV70 пять сантиметров, но за счёт меньших свесов разница в габаритной длине — 11,5 сантиметра в пользу японского одноклассника.

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Экстерьер Lamore выдержан в духе лифтбека Uni-V, однако салон не совсем такой, как у премиум-моделей Changan: ставка сделана на узкий широкоформатный дисплей виртуальных приборов и портретно-ориентированный тачскрин медиасистемы.

Комплектации не раскрыты, но в списке опций есть мультиконтурные кресла с вентиляцией и обогревом, камеры кругового обзора, панорамная крыша, климат- и круиз-контроль, 18-дюймовые легкосплавные диски с направленным рисунком, а также медиасистема с восьмиядерным процессором, управлением голосом и жестами.

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На старте продаж Changan Lamore будет предлагаться только с 1,5-литровым турбомотором с непосредственным впрыском, однако в будущем гамму дополнит 2,0-литровый агрегат. Альтернативы переднему приводу и роботизированным коробкам передач не предвидится. Расчётный расход топлива базового седана — 5,99 литра на 100 километров в смешанном цикле WLTC.

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