Toyota намерена усложнить жизнь злоумышленникам

Кражи катализаторов вынудили североамериканское отделение Toyota USA добавить новую опцию. Для Toyota 2023 модельного года можно заказать защитный экран, скрывающий каталитический нейтрализатор. Аксессуар крепится к уже имеющимся отверстиям снизу автомобиля, в комплекте идут «винты с защитой от несанкционированного доступа», поэтому открутить пластину обычным ключом не удастся. Новая опция дебютировала на «пятом» Toyota Prius.

Фото: © Toyota © Toyota

Американские журналисты выяснили, что защитный экран для новейшей Toyota Prius уже есть в конфигураторе марки, и за опцию нужно заплатить 140 долларов. Интересно, что в эту сумму не входит установка: придётся залезать под машину самостоятельно или раскошелиться, чтобы поставить аксессуар у дилера.

Защитные экраны для новых Toyota выпускает калифорнийская фирма Miller Cat. Поскольку детали появились в каталоге японской фирмы, к функционалу и качеству у Toyota претензий нет. Пресс-служба Toyota сообщила Motor1.com, что аналогичные девайсы можно заказать на более старые Prius, актуальные Corolla, Sequoia, Tacoma, Tundra и 4Runner, но цены в открытом доступе не опубликованы.

В США кражи каталитических нейтрализаторов бьют рекорды: воры умудряются снимать дорогостоящие детали даже с полицейских машин! Ущерб от действий злоумышленников исчисляется сотнями тысяч долларов, и пока правоохранительные органы не смогли обуздать преступников.