Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
26 минут назад

Кражи катализаторов вынудили Toyota USA добавить новую опцию

Motor.ru

Кражи катализаторов вынудили североамериканское отделение Toyota USA добавить новую опцию. Для Toyota 2023 модельного года можно заказать защитный экран, скрывающий каталитический нейтрализатор. Аксессуар крепится к уже имеющимся отверстиям снизу автомобиля, в комплекте идут «винты с защитой от несанкционированного доступа», поэтому открутить пластину обычным ключом не удастся. Новая опция дебютировала на «пятом» Toyota Prius.

Toyota намерена усложнить жизнь злоумышленникам
Фото: © Toyota© Toyota

Американские журналисты выяснили, что защитный экран для новейшей Toyota Prius уже есть в конфигураторе марки, и за опцию нужно заплатить 140 долларов. Интересно, что в эту сумму не входит установка: придётся залезать под машину самостоятельно или раскошелиться, чтобы поставить аксессуар у дилера.

Защитные экраны для новых Toyota выпускает калифорнийская фирма Miller Cat. Поскольку детали появились в каталоге японской фирмы, к функционалу и качеству у Toyota претензий нет. Пресс-служба Toyota сообщила Motor1.com, что аналогичные девайсы можно заказать на более старые Prius, актуальные Corolla, Sequoia, Tacoma, Tundra и 4Runner, но цены в открытом доступе не опубликованы.

В США кражи каталитических нейтрализаторов бьют рекорды: воры умудряются снимать дорогостоящие детали даже с полицейских машин! Ущерб от действий злоумышленников исчисляется сотнями тысяч долларов, и пока правоохранительные органы не смогли обуздать преступников.

По другую сторону океана Toyota предпринимает менее радикальные меры для защиты катализаторов. Например, в Великобритании дорогостоящие детали выхлопной системы решили скрыто маркировать: по задумке Toyota, это позволит быстрее идентифицировать преступников.

Автоновости,Toyota Prius,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители