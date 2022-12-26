«Белшина» выпустила свой аналог эротического календаря Pirelli. В цехах шинного комбината из Бобруйска и за его пределами позировали работницы в разных одеяниях. Пресс-служба белорусского производителя шин заявила, что 12 моделей были отобраны в результате кастинга. Имиджевый календарь на 2023 год не демонстрирует всю гамму «Белшины» — упор сделан на огромные покрышки для карьерных самосвалов, спецтехники и грузовых автомобилей.

Фото: «Белшина» «Белшина»

Календарь Pirelli впервые был издан в 1964 году. Дебютный выпуск от фотографа The Beatles Роберта Фримана произвёл фурор, поэтому компания решила издавать его ежегодно. В прошлом году из-за коронавируса календарь не вышел, а теперь эстафету решили перехвать белорусские шинники.

«Белшина»

«Белшина»

Маркетологи из Бобруйска креативно подошли к задаче: для девушек подобрали разные образцы, причём съёмки велись не только на заводе, но и за его пределами. На некоторых фотографиях связь с «Белшиной» неочевидна: например, август иллюстрируется снимком модели на фоне Geely с покрышками Bridgestone, а антуражом для февраля стал старенький Mercedes-Benz S-Class.