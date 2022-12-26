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2 часа назад

Новости автомира: Subaru покажет 7 автомобилей на Токийском автосалоне

Max-cars.ru

Среди них в выставке должны участвовать два концепта, пока не имеющие серийного производства.

Subaru покажет семь автомобилей на Токийском автосалоне
Фото: SubaruSubaru

«Subaru Corporation и ее дочерняя компания Subaru Tecnica International (STI), занимающаяся автоспортом, примут участие в Токийском автосалоне 2023», — Subaru.

Семь автомобилей будут выставлены на стенде Subaru на Токийском автосалоне. Мероприятие запланировано к проведению в период с 13 по 15 января 2023 года. Машины компании выставят в городе Тиба, что в Японии. Производитель пока не раскрывает всех деталей выставленной техники, но указал на модели, которые стоит ждать:

Subaru Impreza Prototype (с использованием экспериментальных деталей STI); Levorg STI Sport Prototype (будет продаваться ограничено, построен на базе Levorg STI R EX), концепт Crosstrek Boost Gear (построен на новом Crosstrek с экспериментальными технологиями), концепт Rex Boost Gear (на базе нового REX, тоже с уникальными функциями), Subaru BRZ GT300 2022 модельного года (гоночная модель), Subaru WRX NBR Challenge 2023 модельного года (гоночная машина для серии гонок NBR Challenge), Subaru WRX Rally Challenge 2023 модельного года (болид для чемпионата Японии по ралли).

Конечно, узнать максимальное количество деталей и внимательно изучить представленные машины можно только при личном посещении автосалона. Но в компании предусмотрели возможность ознакомления с экспонатами удаленно. Специально для этого был создан отдельный официальный сайт, куда будут публиковать все фотографии и тексты, описывающие происходящее. Правда, этот сайт работает только на японском языке. Возникшую проблему сможет решить переводчик, встроенный во многие браузеры.

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