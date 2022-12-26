Subaru покажет семь автомобилей на Токийском автосалоне

Среди них в выставке должны участвовать два концепта, пока не имеющие серийного производства.

Фото: Subaru Subaru

«Subaru Corporation и ее дочерняя компания Subaru Tecnica International (STI), занимающаяся автоспортом, примут участие в Токийском автосалоне 2023», — Subaru.

Семь автомобилей будут выставлены на стенде Subaru на Токийском автосалоне. Мероприятие запланировано к проведению в период с 13 по 15 января 2023 года. Машины компании выставят в городе Тиба, что в Японии. Производитель пока не раскрывает всех деталей выставленной техники, но указал на модели, которые стоит ждать:

Subaru Impreza Prototype (с использованием экспериментальных деталей STI); Levorg STI Sport Prototype (будет продаваться ограничено, построен на базе Levorg STI R EX), концепт Crosstrek Boost Gear (построен на новом Crosstrek с экспериментальными технологиями), концепт Rex Boost Gear (на базе нового REX, тоже с уникальными функциями), Subaru BRZ GT300 2022 модельного года (гоночная модель), Subaru WRX NBR Challenge 2023 модельного года (гоночная машина для серии гонок NBR Challenge), Subaru WRX Rally Challenge 2023 модельного года (болид для чемпионата Японии по ралли).