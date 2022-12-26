Toyota выпустила рекордное количество автомобилей

Последний месяц осени стал для Toyota рекордным: в ноябре японский автопроизводитель выпустил более 833 тысяч автомобилей, что на 2,9 процента больше, чем в ноябре 2021 года. В компании это связывают с восстановлением цепочек поставок комплектующих, при этом Toyota продолжает испытывать проблемы из-за нехватки полупроводников. Что касается продаж, то в прошлом месяце по всему миру было продано 796,5 тысячи машин марки – на 5,5 процентов меньше прошлогоднего результата.
В самой компании дают осторожные прогнозы относительно объемов производства в следующем году. «Мы продолжим внимательно следить за ситуацией с поставками комплектующих и будем минимизировать внезапные сокращения производства, чтобы доставить нашим клиентам как можно больше автомобилей в кратчайшие сроки», – говорится в официальном заявлении Toyota.
Дефицит полупроводников, начавшийся еще два года назад, серьезно ударил по автомобильной промышленности. Так, многие автопроизводители были вынуждены сократить объемы выпуска машин и даже отказаться от ряда электронных систем. Например, Toyota исключила из списка опций дополнительный смарт-ключ – его временно заменили на механический. Но заметят это только японские клиенты марки.
Ранее о дефиците электронных компонентов высказался и глава отдела закупок в совете директоров Volkswagen Мурат Аксель. Он заявил, что концерн постепенно адаптируется к «новой нормальности», в которой цепочки поставок утратили стабильность. По его словам, нехватка чипов, с которой мир столкнулся из-за пандемии еще в 2020 году, не будет устранена и в 2023-м, хотя ранее производители надеялись на решение проблемы.