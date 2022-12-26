Toyota выпустила рекордное количество автомобилей

Последний месяц осени стал для Toyota рекордным: в ноябре японский автопроизводитель выпустил более 833 тысяч автомобилей, что на 2,9 процента больше, чем в ноябре 2021 года. В компании это связывают с восстановлением цепочек поставок комплектующих, при этом Toyota продолжает испытывать проблемы из-за нехватки полупроводников. Что касается продаж, то в прошлом месяце по всему миру было продано 796,5 тысячи машин марки – на 5,5 процентов меньше прошлогоднего результата.

Фото: © Toyota © Toyota

В самой компании дают осторожные прогнозы относительно объемов производства в следующем году. «Мы продолжим внимательно следить за ситуацией с поставками комплектующих и будем минимизировать внезапные сокращения производства, чтобы доставить нашим клиентам как можно больше автомобилей в кратчайшие сроки», – говорится в официальном заявлении Toyota.

Дефицит полупроводников, начавшийся еще два года назад, серьезно ударил по автомобильной промышленности. Так, многие автопроизводители были вынуждены сократить объемы выпуска машин и даже отказаться от ряда электронных систем. Например, Toyota исключила из списка опций дополнительный смарт-ключ – его временно заменили на механический. Но заметят это только японские клиенты марки.