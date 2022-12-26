В Россию привезут длиннобазный седан Kia K5 с мощным турбомотором

Такая «четырехдверка» отличается от нашей актуальной модели дизайном экстерьера и интерьера, кроме того, для удлиненного седана предусмотрен 240-сильный турбодвижок.

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В России уже представлена целая россыпь Фольксвагенов, изначально предназначенных лишь для Китая. А скоро у нас будет расширена и линейка «поднебесных» моделей Kia: к паркетнику Sportage R присоединится длиннобазный седан K5, эта «четырехдверка» появилась на сайте одного из крупных столичных дилеров. Разумеется, речь идет о машинах, произведенных в КНР, их в РФ поставляют по схеме параллельного импорта. Отметим, на момент публикации новости «другой» седан Kia K5 висел на сайте продавца с пометкой «с пробегом», но он символичный – всего 10 км.

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Китайская «четырехдверка» крупнее нашей модели (она же глобальная): длина такой «пятерки» равна 4980 мм против 4905 мм у «мирового» седана, колесную базу растянули на 50 мм до 2900 мм. Кроме того, у Kia K5 производства КНР немного иной дизайн экстерьера. Так, у «оспортивленной» версии GT Line, которую, согласно сайту дилера, привезут в Россию, четыре настоящих патрубка выпускной системы (они сдвоенные) вместо трапециевидных бутафорских у машин для других рынков. А еще у «четырехдверки» made in China иначе оформлен салон: в частности, если у глобальной модели приборы утоплены, то у «китайца» они идут вровень с тачскрином мультимедийной системы, то есть седану досталось полноценное табло; плюс тут свой блок управления «климатом».

Моторная гамма тоже отличается: как и в Китае, в РФ версия GT Line будет представлена с бензиновой 240-сильной «турбочетверкой» 2.0. Еще дилер выставил комплектацию, обозначенную как Base, причем базовый седан тоже якобы оснащен двухлитровым турбомотором, хотя в КНР этот двигатель зарезервирован именно что для «оспортивленного» варианта, «простым» исполнениям там положена «турбочетверка» 1.5 на 170 л.с. Не исключено, что на сайте продавца просто опечатка. В Китае седан Kia K5 с 1.5T имеет семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями, с 2.0T – классический восьмиступенчатый «автомат» (но в РФ почему-то заявлен шестиступенчатый «автомат» — видимо, тоже ошибка). Привод же в любом случае только передний. Актуальный российский седан Kia K5 предложен исключительно с «атмосферниками» — это моторы объемом 2,0 и 2,5 литра мощностью 150 и 194 л.с. соответственно, первый работает в паре с 6АКП, второй комплектуется 8АКП.

В списке оборудования сделанной в Поднебесной «четырехдверки» значатся: диодная оптика, 18-дюймовые колеса, кожаный салон, камера заднего вида, панорамный люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона, круиз-контроль, система удержания в полосе движения.