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19 минут назад

Nio показала в Китае новые кроссоверы ES8 и EC7

Газета.Ruиещё 1

Китайский автопроизводитель Nio представил два новых кроссовера — ES8, а также модель с купеобразным кузовом EC7, сообщает Autohome.

Nio показала в Китае новые кроссоверы ES8 и EC7
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По габаритам новый кроссовер ES8 сравним с британским Range Rover. Длина новинки — 5099 мм, ширина 1989 мм и высота — 1756 мм. При колесной базе более 3 м автомобиль располагает шестью местами, с двумя отдельными креслами во втором ряду.

Автомобиль снабжен двумя электромоторами в приводе передней и задней осей, их мощность — 255 и 480 л.с. соответственно. С места до 100 км/ч Nio ES8 ускоряется за 4,1 с. Запас хода зависит от емкости батареи, и здесь доступны два варианта — на 465 и 605 км.

Для кроссоверов предусмотрена система помощи водителю с третьим уровнем автономности (водитель имеет право отвлекаться от управления, от него не требуется немедленного вмешательства в процесс). Система автопилотирования базируется на основе лидара (лазерного радара).

Купе-кроссовер Nio EC7 динамичнее: до «сотни» он ускоряется за 3,8 с. По конфигурации медиасистемы, технической начинке и функциональным возможностям он близок к модели ES8, однако его кузов более компактен.

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