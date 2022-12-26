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1 час назад

Автоконцерн АВТОВАЗ опубликовал информацию об изменениях и новинках LADA на 2023-2024 год

Max-cars.ru

Официальные заявления представителей АВТОВАЗа говорят о потенциальных нововведениях.

АВТОВАЗ объявил о планах на 2023-2024 годы
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«Автомобильная компания АВТОВАЗ в 2022 году столкнулась с дефицитом компонентов и уходом крупного партнера Renault, обеспечивавшего работу большинства проектов по внедрению новшеств и разработку новинок в модельном ряду. В течение 5-6 лет партнер может вернуться, но все это время нужно продолжать работу конвейера и сохранять рабочий коллектив», — Max-Cars.

Российский производитель автомобилей АВТОВАЗ уже успел объявить некоторые планы работ на 2023-2024 год. Вероятно, это не все. Но мы продолжаем следить за официальными заявлениями производителя машин LADA. Еще недавно россияне ждали появления нового внедорожника LADA Niva на платформе Renault CMF-B. Но после 2022 года планы кардинально поменялись. Теперь бы дождаться моделей LADA Granta с ABS.

Если посмотреть на официальные заявления представителей АВТОВАЗа, то в ближайшие годы российский рынок ждут:
  • новая модель LADA в B-классе, которая должна отправить на покой модельный ряд LADA Granta. Выпуск на рынок ожидается в конце 2024 года;
  • автомобили LADA с «автоматом». Пока выпускаются только машины с «механикой» из-за отсутствия поставщиков. До 2024 года планируют найти китайскую компанию или другого производителя из дружественных стран для поставок АКП;
  • автомобили LADA с ABS и ESP. Антиблокировочная система тормозов должна появиться на российских машинах с 2023 года, тогда как система курсовой устойчивости может войти в комплектации только в 2024 году.

Пока это все ожидаемые изменения на ближайшие два года, которые планируют в АВТОВАЗе. Да, ассортимент технических и модельных новинок заметно сузился. Но работа продолжается.

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