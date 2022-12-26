АВТОВАЗ объявил о планах на 2023-2024 годы

«Автомобильная компания АВТОВАЗ в 2022 году столкнулась с дефицитом компонентов и уходом крупного партнера Renault , обеспечивавшего работу большинства проектов по внедрению новшеств и разработку новинок в модельном ряду. В течение 5-6 лет партнер может вернуться, но все это время нужно продолжать работу конвейера и сохранять рабочий коллектив», — Max-Cars.

Российский производитель автомобилей АВТОВАЗ уже успел объявить некоторые планы работ на 2023-2024 год. Вероятно, это не все. Но мы продолжаем следить за официальными заявлениями производителя машин LADA. Еще недавно россияне ждали появления нового внедорожника LADA Niva на платформе Renault CMF-B. Но после 2022 года планы кардинально поменялись. Теперь бы дождаться моделей LADA Granta с ABS.