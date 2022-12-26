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1 час назад

В России появятся Kia K5 из Китая

Лера Букина

На российском рынке появятся автомобили Kia K5. Их привезут из КНР, сообщает «Российская газета».

В России появятся Kia K5 из Китая
Фото: KiaKia

Отмечается, что седаны поступят одному крупному дилеру. Основной особенностью данных машин является 240-сильный двигатель. Ввоз первой партии в страну ожидается в конце января или в начале февраля следующего года. Стоимость модели составит 3 403 970 рублей. При этом допускается корректировка цены, подчеркивает издание.

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Автомобиль был растянут в длину специально для китайского рынка. У седана следующие габариты: длина - 4980 мм (+75), колесная база - 2900 мм (+50), ширина и высота - 1860 и 1445 мм соответственно.

«Турбочетверка 1,5 литра (170 л.с.) идет с семидиапазонным "роботом", а наддувный двигатель 2,0 литра (240 л.с.) работает с восьмиступенчатым «автоматом»», - отмечает газета.

Выпуск таких машин осуществляет предприятие Dongfeng Yueda Kia.

Седан оснащен круиз-контролем, камерой заднего вида, системой удержания полосы движения, спутниковой навигационной системой, передними стеклами с многослойной шумоизоляцией, адаптивным автоматическим дальним светом фар, беспроводной зарядкой мобильного телефона на переднем ряду.

Ранее гендиректор «АВТОDOM Подписка» Максим Шишко не исключил роста стоимости китайских автомобилей на 5–10% в случае повышения курса доллара.

Автоновости,Kia,
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