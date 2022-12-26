МВД предлагает запретить при вождении все дурманящие лекарства

МВД предлагает запретить за рулем употребление любых вызывающих опьянение веществ. Согласно разработанным ведомством поправкам в Кодекс об административных правонарушениях водителей можно будет привлекать к ответственности, если в их организме обнаружится не только алкоголь, наркотики и психотропы, но и иные вещества.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Даже если это лекарства. Проект выложен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.

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Что предлагает МВД?

Закрепить в примечании к статье 12.8 КоАП формулировку: "Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, психотропных веществ или их аналогов либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, иных вызывающих опьянение веществ запрещается".

Дополнить примечание уточнением такого содержния. Ответственность по этой статье наступает, когда по результатам медосвидетельствования в организме обнаружились иные вызывающие опьянение вещества.

В том числе входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшившие внимание и реакцию.

И при этом не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам.

Как пояснил источник в ведомстве, знакомый с разработкой проекта, ключевое слово здесь - "ухудшившие". То есть первично сначала установление состояния опьянения. А уж каким веществом оно вызвано - вторично. Человек может сесть за руль, употребив тот или иной лекарственный препарат. Но если после приема препарата у него ухудшились реакция и внимание, то за руль ему садиться противопоказанно. И при таких признаках при наличии каких-либо веществ в организме будет установлено опьянение.

С чего все началось? Напомним, ранее Конституционный суд указал: необходимо внести в КоАП нормы наказания за управление транспортным средством после употребления лекарств, ухудшающих реакцию и внимание водителя.

Исходя из этого постановления Конституционного суда, МВД и разработало поправки в КоАП.

Кстати, сразу после решения КС в Госдуму был внесен законопроект, разработанный фракцией ЛДПР, которым также вносилась поправка в ту же статью КоАП. Но в этом проекте указывалось, что минздрав должен будет разработать соответствующий список веществ, которые запрещено принимать. И лишать прав можно будет только за наличие в организме веществ из утвержденного списка.

Эксперты давно настаивают на установления минимальных количества тех или иных веществ в организме. По аналогии с алкоголем. Ведь пока оно не установлено, водителей будут обвинять в нетрезвом вождении, если они приняли в медицинских дозах корвалол.

Досье "РГ"

Короткий перечень лекарств, которые уже сейчас, исходя из инструкции к ним, употреблять за рулем нельзя:

"ТераФлю", "ТераФлю Экстра" - не рекомендуется;

"Колдакт Флю Плюс" - следует воздерживаться;

"Фервекс" - рекомендуется воздержаться;

"Антигриппин-АНВИ" - следует воздерживаться;

"Ринза" - необходимо воздерживаться (вызывает сонливость);

"Ибуклин" - следует воздерживаться (парацетамол, ибупрофен);

"АнвиМакс" - необходимо соблюдать осторожность;

"Колдрекс" - при появлении головокружения не рекомендуется управлять.

Как вам это?

- Ничего хорошего я в этом проекте не вижу. Непонятно, кто будет устанавливать, что то или иное вещество в организме - аналог наркотика или вызывает опьянение. Врач-фельдшер в сельской клинике? Или профессор?

Главный минус. Нет минимального порога содержания того или иного вещества. А он должен быть. Даже наркотики не влияют на человека в каких-то минимальных количествах. А определять минимальный порог давно научились. Но это дорогостоящая экспертиза.

Что же касается перечня лекарств, предложенного в первом проекте, то как его будут устанавливать? На основании инструкций? Тогда в него попадет большинство лекарств. Даже те, в инструкции которых написано, что при управлении транспортом принимать с осторожностью. То есть прямого запрета на управление нет. А такие формулировки есть у многих препаратов. Например, у антигистаминного средства "Цетрин". Или такого препарата, как "Фенибут", для улучшения деятельности мозга.

Ярослав Нилов, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов:

- Предложенные формулировки могут трактоваться очень широко. И любое лекарство, принятое водителем, может привести к лишению прав.

Законопроект, внесенный в Госдуму, более четко определяет критерии запрещенных к употреблению за рулем лекарств и защищает права водителей. Водитель не должен догадываться или искать в инструкции, можно или нельзя употреблять тот или иной препарат.

Поэтому мы настаиваем на том, что минздрав должен создать перечень таких препаратов. А кроме того такие лекарства должны помечаться визуальным знаком. Чтобы еще при покупке их в аптеке водитель видел, можно их принимать за рулем или нет.

Тогда мы получим понятную норму, которая будет определяющей при привлечении к ответственности.

Чем грозит принятие таких поправок в КОАП?

По мнению многих экспертов, есть два варианта. Люди либо перестанут лечиться, либо перестанут водить. Но с большей вероятностью они именно перестанут лечиться и даже обращаться к врачам. Что создаст довольно серьезную угрозу безопасности на дорогах.