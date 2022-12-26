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1 час назад

Владелец Tesla из США пожаловался на невозможность зарядки при минусовой температуре

Газета.Ru

Владелец Tesla из США Доминик Нати заявил о том, что его электрокар внезапно перестал заряжаться на морозе, из-за чего мужчине пришлось отменить свои рождественские планы. Об этом сообщает портал Business Insider.

Владелец Tesla из США пожаловался на невозможность зарядки на морозе
Фото: Domenick Nati/businessinsider.comDomenick Nati/businessinsider.com

По словам Нати, он поставил свой автомобиль на подзарядку при температуре -7°C, когда заряд аккумулятора составлял 40%. «Прошло два часа, и почти ничего не изменилось. Зарядка была очень медленная, и скорость падала по мере похолодания. В конце концов зарядка и вовсе остановилась», — заявил владелец электрокара.

Впоследствии Нати попытался зарядить Tesla и дома, и на другой зарядной станции, но проблема так и не решилась. В итоге электрокар провел на подзарядке 15 часов, но так и не зарядился. По словам автолюбителя, ему пришлось отменить свои планы на Рождество, так как другой машины у него нет, а заказать такси в его районе не представлялось возможным. Нати обратился в сервисную поддержку Tesla, но не получил ответа.

Ранее другой владелец Tesla опубликовал несколько роликов в соцсети TikTok, в которых рассказал о похожих проблемах с электрокаром в зимний период.

Автоновости,Tesla,
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