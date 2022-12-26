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36 минут назад

В России стартовали продажи электрокара «Москвич 3е»

Лера Букина

На российском рынке с понедельника, 26 декабря, начинаются продажи электрокара «Москвич 3е». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В России стартовали продажи электрокара «Москвич 3е»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что до конца декабря на одноименном столичном заводе будут собраны 600 кроссоверов, 200 из них будут на электрической тяге.

Точную стоимость электрокроссовера «Москвич 3е» компания не раскрывает. Однако, как сообщается, в стране можно будет воспользоваться государственной субсидией в 925 тысяч рублей.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал о планах компании в 2023 году выпустить 50 тысяч автомобилей на заводе «Москвич». Стоимость бензиновой версии кроссовера будет стартовать от 1 миллиона 970 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который перешел в собственность «АвтоВАЗу», приступят к выпуску автомобилей под брендом Lada. Машины будут более современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности. При этом марка будет, как и прежде, называться Lada.

Автоновости,Nissan,Lada,Максим Ликсутов,Автоваз,
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