В России стартовали продажи электрокара «Москвич 3е»

На российском рынке с понедельника, 26 декабря, начинаются продажи электрокара «Москвич 3е». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Отмечается, что до конца декабря на одноименном столичном заводе будут собраны 600 кроссоверов, 200 из них будут на электрической тяге.

Точную стоимость электрокроссовера «Москвич 3е» компания не раскрывает. Однако, как сообщается, в стране можно будет воспользоваться государственной субсидией в 925 тысяч рублей.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал о планах компании в 2023 году выпустить 50 тысяч автомобилей на заводе «Москвич». Стоимость бензиновой версии кроссовера будет стартовать от 1 миллиона 970 тысяч рублей.