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1 час назад

Toyota перестанет выдавать покупателям запасные смарт-ключи

Motor.ru

Компания Toyota Motor 23 декабря опубликовала объявление, касающееся изменений в комплектах ключей для автомобилей Toyota и Lexus. В ближайшее время ряд моделей будут поставляться без запасного смарт-ключа, который выдавался ранее в комплекте с основным смарт-ключом и механическим ключом. Отмечается, что это временная мера, вызванная дефицитом чипов, который по-прежнему мешает нормальной работе производителя.

Toyota перестанет выдавать покупателям запасные смарт-ключи
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Полностью будущих покупателей автомобилей Toyota запасного электронного ключа не лишают. Судя по объявлению, производство ключей отстает от темпов продаж, и дополнительные ключи компания обещает выдавать клиентам по мере готовности.

Пока на такой шаг Toyota пошла только в Японии. Урезанный набор ключей получат покупатели моделей Toyota Corona, Prius, bZ4X, RAV4, Harrier, Noah, Voxy и Land Cruiser. То же касается Lexus RX, NX и LX.

В компании отмечают, что из-за нехватки полупроводников и коронавируса, который продолжает влиять на заводы, прогнозировать будущее автопрома пока сложно. «Мы будем и впредь делать все возможное, чтобы доставлять автомобили нашим клиентам как можно быстрее», — обещают в Toyota.

В сентябре с новыми ограничениями столкнулись российские владельцы Mercedes-Benz. Сообщалось, что при утере основного ключа заказать дубликат стало невозможно, так как они изготавливаются только в Германии с ведома производителя, с которым российские дилеры потеряли связь.

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