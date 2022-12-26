Audi в январе покажет концепт нового кроссовера

Audi в последнее время показала три концепта, на базе которых планируют создать новые автомобили. Это спортивное купе Skysphere (этот автомобиль может менять форму), минивэн Urbansphere и седан представительского класса Grandsphere. 26 января 2023 года дебютирует еще один концепт — Activesphere.

Activesphere, видимо, построен на платформе PPE, используемой в моделях Urbansphere и Grandsphere. У него увеличенный дорожный просвет и большие колеса. Это свидетельствует о том, что Activesphere будет обладать определенными внедорожными способностями. Audi говорит, что Activesphere предназначен для поездок по городу и бездорожью, что позволит его владельцам вести более активный образ жизни. Какую электрическую силовую установку получит Activesphere – еще не известно. Также не сообщается, какой у него будет запас хода. У Skysphere, например, ожидаемый запас хода более 500 км.