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46 минут назад

Audi в январе покажет концепт нового кроссовера Activesphere

ПроКроссовер.ру

Компания Audi в январе 2023 года официально покажет новый концепт Activesphere. Он будет представлять собой электрический кроссовер, предназначенный для поездок по городу и бездорожью.

Audi в январе покажет концепт нового кроссовера
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Audi в последнее время показала три концепта, на базе которых планируют создать новые автомобили. Это спортивное купе Skysphere (этот автомобиль может менять форму), минивэн Urbansphere и седан представительского класса Grandsphere. 26 января 2023 года дебютирует еще один концепт — Activesphere.

Activesphere, видимо, построен на платформе PPE, используемой в моделях Urbansphere и Grandsphere. У него увеличенный дорожный просвет и большие колеса. Это свидетельствует о том, что Activesphere будет обладать определенными внедорожными способностями. Audi говорит, что Activesphere предназначен для поездок по городу и бездорожью, что позволит его владельцам вести более активный образ жизни. Какую электрическую силовую установку получит Activesphere – еще не известно. Также не сообщается, какой у него будет запас хода. У Skysphere, например, ожидаемый запас хода более 500 км.

Автоновости,Audi,
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