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46 минут назад

Вместо BMW X3: полноприводный кроссовер Hongqi HS5 готовится к старту продаж в России

Колеса.ру

Китайский премиальный паркетник сертифицирован в РФ с безальтернативной двухлитровой «турбочетверкой». «Живые» продажи, видимо, начнутся уже в следующем году.

Полноприводный кроссовер Hongqi HS5 готовится к старту продаж в России
Фото: HongqiHongqi

На прошлой неделе стало известно о том, что роскошный седан Hongqi H9 («хунцы» или «красное знамя») получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Это значит, что китайский концерн FAW, очевидно, все же решил официально вывести свой премиальный суббренд на наш рынок. И пусть местное подразделение компании («ФАВ Восточная Европа», оно же отвечает за продажи кроссоверов Bestune T77 и Besturn X40) появление марки Hongqi пока так и не анонсировало, но в РФ сертифицирована уже вторая модель: кроссовер Hongqi HS5. Машины к нам будут поставлять напрямую из Китая.

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На родине пятиместный кросс Hongqi HS5 дебютировал в 2019 году, в его основе лежит переднеприводная платформа (седан H9 построен на заднеприводной «тележке»). Длина «китайца» равна 4759 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1700 мм, колесная база – 2870 мм. То есть по своим габаритам паркетник близок к BMW X3.

Hongqi

Как и в Китае, в России кроссовер HS5 будет доступен с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 2.0, но при этом для нашего рынка мотор слегка «придушили»: 218 л.с. против 224 л.с., хотя максимальный крутящий момент не изменился (340 Нм). Двигатель «питается» АИ-95 и работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. На российском рынке Hongqi HS5 будет представлен исключительно с полным приводом, тогда как в Поднебесной у модели еще имеются переднеприводные версии.

На домашнем рынке для модели предусмотрены объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа-системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), панорамный люк в крыше, подогрев всех кресел, вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. Скорее всего, у нашего кросса будет аналогичный список оборудования.

В России «живые» продажи Hongqi HS5, вероятно, стартуют в 2023-м. Впрочем, не исключено, что местное подразделение FAW успеет объявить о выходе марки Hongqi на российский рынок уже в этом году.

Автоновости,BMW X3,FAW,BMW,
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