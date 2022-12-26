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30 минут назад

В России решили увеличить выпуск автомобилей в два раза к 2025 году

Лера Букина

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о планах страны увеличить в два раза выпуск автомобилей к 2025 году, передает агентство «Прайм».

В России решили увеличить выпуск автомобилей в два раза к 2025 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это подразумевает целевой сценарий стратегии развития автопрома с увеличенной господдержкой.

Сегодня Мантуров выступил на оперативном совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Вице-премьер РФ подчеркнул, что документ предполагает два сценария: базовый и целевой. Он отметил, что в данных вариантах задачи технологического суверенитета обязательно будут достигнуты. При этом, как уточнил Манутров, в целевом сценарии страна выйдет «на более амбициозные показатели». Речь идет не только об увеличении суммарного выпуска всех видов машин, но и росте в три раза производства автокомпонентов, указал он.

Отмечается, что это нарастит долю на внутреннем рынке с 40% до 80% к 2030 году.

Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко обратилась к регионам страны и бизнесу с призывом более активно приобретать российские автомобили.

Автоновости,Михаил Мишустин,Денис Мантуров,Валентина Матвиенко,Минпромторг,Совет Федерации,
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