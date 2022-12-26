В России решили увеличить выпуск автомобилей в два раза к 2025 году

Сегодня Мантуров выступил на оперативном совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Вице-премьер РФ подчеркнул, что документ предполагает два сценария: базовый и целевой. Он отметил, что в данных вариантах задачи технологического суверенитета обязательно будут достигнуты. При этом, как уточнил Манутров, в целевом сценарии страна выйдет «на более амбициозные показатели». Речь идет не только об увеличении суммарного выпуска всех видов машин, но и росте в три раза производства автокомпонентов, указал он.