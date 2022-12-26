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30 минут назад

Глава Минпромторга пообещал господдержку покупателям водородных автомобилей

Газета.Ru

В программы стимулирования спроса на автомобили в России планируется включить машины на водородном топливе. Об этом заявил глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина, передает ТАСС.

Глава Минпромторга пообещал господдержку покупателям водородных авто
Фото: Максим Блинов/РИА НовостиМаксим Блинов/РИА Новости

«Расширение парка экологичного транспорта будет поддержано в рамках программ стимулирования спроса. Они сейчас работают в отношении классических машин, электромобилей и газомоторной техники. К ним добавим и водородный транспорт», - сообщил Мантуров.

Реализацию программ стимулирования спроса на новые машины Минпромторг возобновил летом. В 2022 году на эти цели было отпущено 20,7 млрд рублей. Субсидируемая из бюджета скидка составляет до 20% цены машины, максимальная скидка при покупке электромобиля — 925 тыс. рублей.

В ноябре стало известно, что программа льготного автокредитования продлена на 2023 год.

Автоновости,Михаил Мишустин,Денис Мантуров,Минпромторг,
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