Глава Минпромторга пообещал господдержку покупателям водородных авто

В программы стимулирования спроса на автомобили в России планируется включить машины на водородном топливе. Об этом заявил глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина, передает ТАСС.

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«Расширение парка экологичного транспорта будет поддержано в рамках программ стимулирования спроса. Они сейчас работают в отношении классических машин, электромобилей и газомоторной техники. К ним добавим и водородный транспорт», - сообщил Мантуров.

Реализацию программ стимулирования спроса на новые машины Минпромторг возобновил летом. В 2022 году на эти цели было отпущено 20,7 млрд рублей. Субсидируемая из бюджета скидка составляет до 20% цены машины, максимальная скидка при покупке электромобиля — 925 тыс. рублей.