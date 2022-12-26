Tesla потеряла 85 миллиардов долларов за неделю

Прошлая неделя стала худшей для Tesla с начала пандемии, пишет Financial Times. Акции производителя электрокаров подешевели на 18 процентов, до 123,1 доллара за штуку, что привело к падению рыночной капитализации на 85 миллиардов долларов. Теперь Tesla оценивается в 390 миллиардов долларов, что втрое меньше, чем в начале 2022 года, когда ее капитализация составляла 1,2 триллиона. Инвесторов, помимо прочих факторов, смущает концентрация главы Tesla Илона Маска на соцсети Twitter.

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Также на цене акций Tesla отрицательно сказываются продажи акций самим Маском. Ранее в этом году он избавился от ценных бумаг на сумму 23 миллиарда долларов — в том числе, с целью закрыть 44-миллиардную сделку по покупке Twitter. Топ-менеджер публично пообещал не продавать акции ближайшие два года, но, как пишет Reuters, это не помогло.

Еще одним фактором стало опасение инвесторов по поводу спроса на электромобили. Так, на прошлой неделе Tesla заявила о скидках в размере 7500 долларов для жителей США на две самые ходовые модели, что обрушило акции еще на девять процентов.

Маск, который недавно лишился статуса самого богатого человека в мире, пообещал покинуть пост исполнительного директора Twitter, как только найдет себе замену. Если Маск снова сосредоточится на Tesla, действительно перестанет продавать акции вместо того, чтобы обещать, то инвесторы могут инициировать обратный выкуп, считает аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз. В этом случае нынешняя точка станет минимальной, и акции начнут расти в цене.