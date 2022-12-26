В России появился большой кроссовер GAC с начинкой Toyota

Портал «Китайские автомобили» обратил внимание на то, что в России для заказа стал доступен GAC нового поколения. С этой моделью россияне знакомы – GS8 предыдущей генерации поставляется официально и стоит от 2,78 миллиона рублей. Однако некоторые дилеры готовы привезти в страну кроссовер с новым дизайном а-ля Cadillac ХТ4. На домашнем рынке эта модель доступна как с двухлитровым турбомотором, так и с гибридной силовой установкой Toyota. Продавцы оценивают модель в 3,1-4,5 миллиона рублей.

Фото: GAC GAC

Ранее в российском представительстве GAC заявляли, что если GS8 нового поколения и появится у нас, то не раньше 2023 года. Однако «серые» дилеры сработали на опережение и начали принимать заказы на новинку. От модели предыдущего поколения такой кроссовер отличается радиаторной решеткой и передней оптикой, причем последняя придает ему сходство с американским Cadillac ХТ4.

GAC GS8

GAC GS8

GAC GS8

В Китае GS8 предлагается с семиместным салоном, турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 252 лошадиные силы в связке с восьмиступенчатым автоматом либо с новой гибридной установкой, позаимствованной у Toyota. Бензоэлектрический кроссовер оснастили системой THS (Toyota Hybrid System) с электромеханическим вариатором, 190-сильным ДВС и одним или двумя электромоторами (в зависимости от привода). Суммарная отдача агрегатов составляет 237 лошадиных сил.