В России ужесточат условия для ремонта дорог за бюджетные деньги

Министерство транспорта РФ опубликовало проект поправок к закону об автодорогах с новыми правилами перевода региональных трасс в федеральные. Как пишет «Коммерсантъ», это уже вторая версия проекта, в которой закреплены ограничения: к примеру, «федералка» не может быть ниже третьей категории. Поправки потребовались из-за слишком активной передачи дорог в федеральное ведомство, что позволяет ремонтировать их за счет госбюджета.

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Летом 2022 года министр финансов Антон Силуанов пожаловался на «бесконтрольный» процесс смены статуса автодорог. По его словам, из 50 тысяч километров федеральных трасс порядка 10 тысяч было добавлено только за последние пять лет — за счет регионов. Часть уже отремонтированных дорог он призвал вернуть регионам, а для новых ввести ужесточенные правила.

Поправки Минтранса предполагают, что федеральная трасса не может быть ниже третьей категории, если она не находится на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. Согласно официальной классификации, четвертая и пятая категории — это одно-двухполосные дороги без разделителя, с одноуровневыми пересечениями, шириной полосы движения менее 3,25 метра и шириной обочины менее 2 метров.

Федеральными останутся магистрали, соединяющие административные центры Калининградской и Сахалинской областей с аэропортами и морскими портами. Кроме этого, статус сохранят трассы к пунктам пропуска у границ и дороги, ведущие к туристическим и природным объектам. От одной нормы в новой версии отказались: дороги, проходящие через населенные пункты, можно будет переводить в федеральные.