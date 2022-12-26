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1 час назад

Ещё одна китайская марка собралась в Россию. На этот раз — с автомобилями эконом-класса

Wroom.ru

Компактный кросс-хэтчбек Livan X3 Pro может стать заменой «Ладе Иксрей», снятой с производства.

Ещё одна китайская марка собралась в Россию
Фото: Livan X3 ProLivan X3 Pro

Марка Livan дебютировала в Китае летом этого года. Она входит в холдинг Geely, который выкупил активы разорившейся компании Lifan и создал на их базе новый бренд. А теперь «Ливан» планирует выход на российский рынок, рассказал сайту «Китайские автомобили» один из руководителей компании.

Livan X3 Pro

Первой моделью нового бренда в России станет Livan X3 Pro. Это компактный псевдокроссовер длиной 4,01 метра — аналог хэтчбеков «Лада Иксрей» или «Рено Сандеро Степвей». В самом Китае эта машина называется Maple X3 Pro.

Автомобиль оснащается бензиновым мотором объёмом 1,5 литра (113 л. с.) в сочетании с механикой или вариатором. Полного привода у машины, конечно, нет — только передний.

Livan X3 Pro

Maple X3 Pro позиционируется как простая и недорогая модель. На китайском рынке такая машина в базовой комплектации стоит 50 тысяч юаней — это примерно 490 тысяч рублей по текущему курсу. О ценах на российском рынке говорить пока рано, дата запуска тоже пока не объявлена.

Автоновости,Lifan,Geely,Renault,Lada,
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