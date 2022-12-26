Ещё одна китайская марка собралась в Россию

Компактный кросс-хэтчбек Livan X3 Pro может стать заменой «Ладе Иксрей», снятой с производства.

Фото: Livan X3 Pro Livan X3 Pro

Марка Livan дебютировала в Китае летом этого года. Она входит в холдинг Geely, который выкупил активы разорившейся компании Lifan и создал на их базе новый бренд. А теперь «Ливан» планирует выход на российский рынок, рассказал сайту «Китайские автомобили» один из руководителей компании.

Livan X3 Pro

Первой моделью нового бренда в России станет Livan X3 Pro. Это компактный псевдокроссовер длиной 4,01 метра — аналог хэтчбеков «Лада Иксрей» или «Рено Сандеро Степвей». В самом Китае эта машина называется Maple X3 Pro.

Автомобиль оснащается бензиновым мотором объёмом 1,5 литра (113 л. с.) в сочетании с механикой или вариатором. Полного привода у машины, конечно, нет — только передний.

Livan X3 Pro