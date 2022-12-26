Первые Sollers Atlant переданы покупателям

Завод в Елабуге, который до весны этого года выпускал фургоны Ford Transit, перезапустили в конце ноября: на конвейер встали две модели под собственным брендом Sollers, Atlant и Argo. Первый представляет собой китайский JAC Sunray, а второй – JAC N25/N35. В продажу они оба поступили в декабре, а незадолго до Нового года первую партию Atlant передали клиентам.