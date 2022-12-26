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25 минут назад

Первые Sollers Atlant переданы покупателям

Motor.ru

Завод в Елабуге, который до весны этого года выпускал фургоны Ford Transit, перезапустили в конце ноября: на конвейер встали две модели под собственным брендом Sollers, Atlant и Argo. Первый представляет собой китайский JAC Sunray, а второй – JAC N25/N35. В продажу они оба поступили в декабре, а незадолго до Нового года первую партию Atlant передали клиентам.

Первые Sollers Atlant переданы покупателям
Фото: SollersSollers

Одним из первых владельцев автомобилей стала сеть магазинов инженерного оборудования «Строй тепло», которая закупила партию Sollers Atlant, сообщает пресс-служба завода. За 2,5-тонный заднеприводный фургон длиной 4,9 метра (короткая база) с односкатной задней ошиновкой, турбодизелем 1.9 мощностью 139 лошадиных сил и шестиступенчатой «механикой» дилеры просят от 2 904 000 рублей.

Sollers Atlant

О поставках Sollers Argo не сообщается. Эта модель, напомним, представляет собой 2,5-тонный грузовичок длиной 5,1 метра с двускатной задней ошиновкой, 130-сильным турбодизелем 2.0 и 6-ступенчатой «механикой». Он стоит от 2 559 000 рублей.

На 2023 год Sollers планирует масштабную локализацию: в Татарстане наладят производство дизельных двигателей, ключевых элементов шасси, пластиковых изделий, штамповки и электронных компонентов. Инвестиции в проект составят более пяти миллиардов рублей.

Автоновости,Ford Transit,Соллерс Авто,
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