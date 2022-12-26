Lada e-Largus будут выпускать в двух популярных версиях

Компания «АвтоВАЗ» продемонстрировала первый прототип электромобиля Lada e-Largus на заводе компании в Ижевске. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сегодня проходит презентация новинки. Первую опытную партию электромобилей выпустят в конце 2023 года. В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что Lada e-Largus будут выпускать не только в пассажирской версии, но и в версии коммерческого фургона.

Подчеркивается, что цикл дорожных и лабораторных испытаний уже начался. Универсалы будут комплектоваться синхронным электромотором на постоянных магнитах мощностью 110 кВт.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов отметил, что Lada e-Largus является наиболее локализованным российским электромобилем.

О том, что на заводе в Ижевске вместо Lada Vesta будут собирать электрический Largus, стало известно в августе.