Участник массового ДТП во всем винит "автопилот" Tesla

Водитель на Tesla оказался виновником ДТП с участием восьми автомобилей, в котором 9 человек получили травмы различной степени тяжести. Полиция в замешательстве, кого наказывать: водитель утверждает, что он не виноват, и возлагает ответственность на Full Self-Driving.

Фото: Скриншот c youtube.com Скриншот c youtube.com

Согласно отчёту полицейских Сан-Франциско, Tesla Model S двигалась со скоростью около 90 км/ч, перестроилась на крайнюю левую полосу и резко затормозила, сбросив скорость до 32 км/ч, что спровоцировало аварию с последующим закрытием трассы на полтора часа. Двое пострадавших, в том числе один ребёнок, были госпитализированы.

Водитель Tesla отказывается считать себя виновным в ДТП, так как, по его словам, управлял автомобилем не он, а система автопилотирования. Полиция изучила множество видео с дорожных камер и видеорегистраторов, однако никакого результат это не дало: яснее, кто в действительности управлял машиной, не стало. Тем не менее, в инструкции к "автопилоту" содержится предупреждение, что водитель должен быть всегда готов перенять управление.

Таким образом, получается замкнутый круг. К "Тесле" были неоднократные претензии о том, что компания позиционированием системы Full Self-Driving вводит пользователей в заблуждение, хотя бы потому, что называется так - "полностью автономное вождение". Компания является участником расследования NHTSA по делу об авариях со смертельным исходом, количество которых постоянно растёт.