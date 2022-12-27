Автомобили «Москвич» начали поступать в дилерские центры

Первые автомобили «Москвич» поступили в дилерские центры.

Фото: EPA EPA

Машины представлены в двух комплектациях. «Москвич 3» с ДВС стоит без малого 2 млн рублей, его электрическая версия «Москвич 3e» — 3,5 млн. Бензиновая версия готовится к продаже с прошлой недели, электрическая — с этого понедельника. О старте розничных продаж 26 декабря ранее сообщал вице-мэр столицы Максим Ликсутов. Business FM обзвонила несколько дилерских центров Москвы и спросила о наличии и комплектации новых автомобилей:

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«Автомир» на Озерной:

— Она уже приехала, можете завтра приехать и посмотреть автомобиль вживую.

— А ориентировочные сроки по заключению договора когда?

— Мы завтра готовы с вами обсудить по поводу цены автомобиля, вы можете посмотреть, посидеть в авто, увидеть, что пришло с завода.

— А какая пришла — третья модель или третья e?

— Третья. Возможно, и электромобили до Нового года тоже поступят в продажу.

— То есть пока конечная цена непонятна? А что там с комплектацией?

— По сути, у автомобиля одна комплектация, довольно-таки богатая. Вы вариатор или механику рассматриваете?

— Вариатор.

— Как раз они и приехали. Если взять оснащение автомобиля, то есть мультимедийная установка, 10-дюймовый экран, Android-авто и Apple-авто, USB-разъем для подключения передних и задних пассажиров, круиз-контроль, то есть задние парктроники, камера, система запуска без ключа, то есть кнопка. Подлокотники задние и передние. То есть одна фиксированная комплектация, и, по сути, в ней есть все необходимые опции для комфортной эксплуатации. Это не голый автомобиль. Это как Renault Kaptur, Nissan Quashqai, в этих размерах. Машина получилась действительно красивая.

— А по цветам — их несколько?

— Пришли только белые автомобили.

— Машины «Москвич» уже поступили в продажу?

— Размещаются, берем предоплату, но в шоу-руме еще пока не поставлены.

— А примерная цена уже известна?

— Там одна комплектация, механика либо вариатор. Вариатор 2 млн 35 тысяч, а механика 1 млн 900 тысяч. И пять цветов — красный, серый, черный, белый и синий.

— А какой процент предоплаты?

— 10-15 тысяч рублей. Пишу ваш номер телефона, и когда машина появляется в салоне, приглашаю вас к нам.

— А непонятно еще, до Нового года это будет или после?

— Непонятно. В любой момент, но ожидаем в ближайшее время.

«Рольф» Химки:

— Москвич получили уже в продажу?

— Пока нет, и точной информации нет, когда поступит. Если желаете, могу записать номер. Когда появится, пригласим вас на открытие.

— И даже примерно непонятно — после Нового года или до?

— Неизвестно.

— Производство говорило, что с завтрашнего дня запускает в продажу.

—Возможно, но не во всех дилерских центрах. В «Рольфе» пока нету.