Машины «золотого гаишника» из Башкирии продали за 5,3 млн рублей

Управление Росимущества по Башкортостану подвело итоги аукционов по продаже автомобилей экс-начальника МРЭО ГИБДД региона Ильдуса Шайбакова, которого СМИ прозвали «золотым гаишником». Об этом сообщает «РБК Уфа». В ходе торгов две машины продали за 5,3 млн рублей при начальной цене 2,2 млн рублей.

Фото: tu02.rosim.gov.ru tu02.rosim.gov.ru

Первым лотом был Toyota Land Cruiser Prado. Победителем аукциона стал Валерий Никитин, предложивший выкупить имущество за 3,05 млн руб. при начальной цене 1,27 млн руб. Второй лот - Skoda Kodiaq приобрел Ильдар Муратов за 2,3 млн руб. Начальная цена лота была установлена на уровне 923,2 тыс. руб.

Отмечается, что лица, купившие автомобили, должны в течение 15 дней заключить с Росимуществом договоры купли-продажи.