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1 час назад

Машины «золотого гаишника» из Башкирии продали за 5,3 млн рублей

Газета.Ru

Управление Росимущества по Башкортостану подвело итоги аукционов по продаже автомобилей экс-начальника МРЭО ГИБДД региона Ильдуса Шайбакова, которого СМИ прозвали «золотым гаишником». Об этом сообщает «РБК Уфа». В ходе торгов две машины продали за 5,3 млн рублей при начальной цене 2,2 млн рублей.

Машины «золотого гаишника» из Башкирии продали за 5,3 млн рублей
Фото: tu02.rosim.gov.rutu02.rosim.gov.ru

Первым лотом был Toyota Land Cruiser Prado. Победителем аукциона стал Валерий Никитин, предложивший выкупить имущество за 3,05 млн руб. при начальной цене 1,27 млн руб. Второй лот - Skoda Kodiaq приобрел Ильдар Муратов за 2,3 млн руб. Начальная цена лота была установлена на уровне 923,2 тыс. руб.

Отмечается, что лица, купившие автомобили, должны в течение 15 дней заключить с Росимуществом договоры купли-продажи.

В августе 2021 года сотрудников уфимской Госавтоинспекции обвинили в создании преступного сообщества. Уголовное дело возбудили в отношении семерых экс-сотрудников ГИБДД по Башкирии. Одним из организаторов преступной схемы считается экс-начальник башкирского МРЭО ГИБДД Ильдус Шайбаков.

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