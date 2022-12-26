Машины «золотого гаишника» из Башкирии продали за 5,3 млн рублей

Управление Росимущества по Башкортостану подвело итоги аукционов по продаже автомобилей экс-начальника МРЭО ГИБДД региона Ильдуса Шайбакова, которого СМИ прозвали «золотым гаишником». Об этом сообщает «РБК Уфа». В ходе торгов две машины продали за 5,3 млн рублей при начальной цене 2,2 млн рублей.
Первым лотом был Toyota Land Cruiser Prado. Победителем аукциона стал Валерий Никитин, предложивший выкупить имущество за 3,05 млн руб. при начальной цене 1,27 млн руб. Второй лот - Skoda Kodiaq приобрел Ильдар Муратов за 2,3 млн руб. Начальная цена лота была установлена на уровне 923,2 тыс. руб.
Отмечается, что лица, купившие автомобили, должны в течение 15 дней заключить с Росимуществом договоры купли-продажи.
В августе 2021 года сотрудников уфимской Госавтоинспекции обвинили в создании преступного сообщества. Уголовное дело возбудили в отношении семерых экс-сотрудников ГИБДД по Башкирии. Одним из организаторов преступной схемы считается экс-начальник башкирского МРЭО ГИБДД Ильдус Шайбаков.