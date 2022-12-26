Водителей предупредили о сюрпризе ГИБДД

ГИБДД завершила модернизацию и доработку информационной системы ФИС ГИБДД. Подготовлена новая блок-схема для реализации возможности проверки с использованием камер наличия полиса ОСАГО у российских водителей.
«С первых месяцев 2023 г. хотим реализовать запуск полномасштабной системы проверки наличия полисов ОСАГО с использованием камер», – заявил в интервью «Российской газете» Евгений Уфимцев, глава Всероссийского союза страховщиков.
Также Уфимцев дал понять, что борьба с водителями-отказниками ОСАГО усилится и через штрафы.
«Я считаю, что одной из важных задач, в том числе и для государства, является то, что граждане должны иметь полис ОСАГО. И государство должно следить за тем, чтобы люди исполняли эту обязанность», – считает глава ВСС.
По мнению Уфимцева, штраф за отсутствие полиса нужно увеличить – он не менялся на протяжении 18 лет.
«Цена полиса увеличилась, стоимость машин увеличилась, стоимость бензина увеличилась, все увеличилось, а штраф остается неизменным – 800 руб. Поэтому мы предлагаем увеличить его», – пояснил эксперт.
В конце прошлой недели департамент страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ опубликовал результаты аналитического исследования по ОСАГО. И в рамках этого исследования эксперты озвучили немало интересной статистики. Так, согласно документу, каждый добросовестный автовладелец платит из своего кармана за «уклониста» 596 руб.
«При этом каждый добросовестный автовладелец заплатил за владельца такси, автомобиля каршеринга или молодого водителя, то есть за недотарифицированные сегменты страхования, 775 руб. к средней цене полиса ОСАГО», – говорил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.