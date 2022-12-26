VW остановит производство на главном заводе в Германии

Volkswagen вынужденно сократит количество рабочих смен в январе 2023 года на заводе в немецком Вольфсбурге. Причиной меры, которая затронет кузовной, покрасочный цеха и другие участки, стал продолжающийся дефицит комплектующих или, как заявил глава Volkswagen Passenger Cars Томас Шефер, «полный хаос» в цепочке поставок. Из-за него главный завод компании использует меньше половины своей производственной мощности.

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Простои на заводе будут вводиться с 9 по 27 января 2023 года и затронут производство Volkswagen Golf. Также завод выпускает Tiguan, Touran и готовится к старту сборки электрического ID.3, а также новой «батарейной» модели, которая появится на рынке во второй половине десятилетия.

Сократить смены на головном заводе Volkswagen вынуждает нехватка комплектующих из-за разрыва логистических цепочек, последовавшего за пандемией коронавируса и событиями на Украине. Ранее в декабре Шефер заявил, что вольфсбургская площадка выпускает менее 400 тысяч автомобилей в год, что не составляет и 50 процентов ее мощности. На заводе трудятся около 60 тысяч рабочих.

Ранее руководство Volkswagen спрогнозировало сохранение дефицита сборочных деталей в 2023 году, назвав работу в контексте постоянной нехватки «новой нормальностью».