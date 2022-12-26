УАЗ вновь упростил фургоны "Профи"

Ульяновский автозавод вновь упростил фургоны УАЗ «Профи» и бортовой «Профи» с европлатформой. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».
Отмечается, что фургоны УАЗ «Профи» теперь предлагаются в версии Base с мотором пониженного экологического класса «Евро-2» (вместо «Евро-5») и механической коробкой передач производства китайской компании BAIC. Ранее автомобиль можно было заказать с корейской МКПП Dymos.
Кроме того, бортовой УАЗ «Профи» с европлатформой также получил вместо мотора «Евро-5» упрощенный двигатель «Евро-2», пару которому теперь тоже составляет только безальтернативная китайская «механика» фирмы BAIC.
Предыдущий раз УАЗ упрощал фургоны «Профи» в ноябре этого года. Тогда автомобили лишились круиз-контроля и подушки безопасности.