УАЗ вновь упростил фургоны "Профи"

Ульяновский автозавод вновь упростил фургоны УАЗ «Профи» и бортовой «Профи» с европлатформой. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Фото: life.uaz.ru life.uaz.ru

Отмечается, что фургоны УАЗ «Профи» теперь предлагаются в версии Base с мотором пониженного экологического класса «Евро-2» (вместо «Евро-5») и механической коробкой передач производства китайской компании BAIC. Ранее автомобиль можно было заказать с корейской МКПП Dymos.

Кроме того, бортовой УАЗ «Профи» с европлатформой также получил вместо мотора «Евро-5» упрощенный двигатель «Евро-2», пару которому теперь тоже составляет только безальтернативная китайская «механика» фирмы BAIC.