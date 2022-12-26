Subaru рассказала о своих новинках для Токийского автосалона

Компания Subaru представит на автосалоне в Токио Impreza нового поколения для японского рынка, а также спецверсию универсала Levorq STI, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

На базе модели Levorg STI R EX построен полноценный автомобиль линейки STI с улучшенной управляемостью, который предполагается предложить клиентам ограниченным тиражом. Кроме того, Subaru покажет на выставке Impreza с деталями будущей модификации STI, которая пока находится в разработке. Серийную версию Impreza, ориентированную на японский рынок, Subaru также покажет публике. Токийский автосалон открывается 13 января.