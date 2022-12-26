Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-2° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
36 минут назад

Subaru рассказала о своих новинках для Токийского автосалона

Газета.Ru

Компания Subaru представит на автосалоне в Токио Impreza нового поколения для японского рынка, а также спецверсию универсала Levorq STI, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Subaru рассказала о своих новинках для Токийского автосалона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На базе модели Levorg STI R EX построен полноценный автомобиль линейки STI с улучшенной управляемостью, который предполагается предложить клиентам ограниченным тиражом. Кроме того, Subaru покажет на выставке Impreza с деталями будущей модификации STI, которая пока находится в разработке. Серийную версию Impreza, ориентированную на японский рынок, Subaru также покажет публике. Токийский автосалон открывается 13 января.

Мировой дебют нового поколения Subaru Impreza состоялся в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе. Автомобиль получил моторы мощностью 154 и 185 лошадиных сил.

Автоновости,Subaru Impreza,Subaru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители