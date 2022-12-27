В Китае запущен в серию электромобиль с «танцующим» дисплеем

20 декабря в Китае началось серийное производство электрического седана HiPhi Z. Как сообщается, массовая поставка новинки запланирована на январь 2023 года. До этого электромобиль должен пройти завершающие испытания.

Фото: Carakoom Carakoom

Подробнее: HiPhi Z – пятидверный седан с 22,0-дюймовыми колесными дисками. Задние колеса могут поворачиваться на угол до 13,2 градуса, а над головами пассажиров простирается стеклянная панорамная крыша, которая заканчивается широким спойлером.

Видео дня

Черная вставка на капоте создает впечатление, что крыша автомобиля начинается практически на носу. На кузове автомобиля установлены светодиодные панели, способные выводить различную информацию. Особенно оригинально выглядит оптика: передняя – L-образная, сзади – огромные фонари и широкая полоса со щитом посередине над ними.

Салон: Не менее футуристично смотрится и салон HiPhi Z. Приборной панели у седана нет, зато есть проекционный дисплей. Но особенно привлекает графическое оформление экрана. Вместо скучных значков использован трехмерный куб, содержащий все приложения. Основные индикаторы – скорость, навигация и запас хода – расположены в верхней части. В нижней – несколько фиксированных кнопок системы кондиционирования воздуха.

Дисплей закреплён на роботизированной руке, которая вращается во всех направлениях. Система называется HiPhi Bot и может автоматически поворачиваться к обращающемуся к нему пассажиру. Но главная ее «фишка» – дисплей может двигаться в такт музыке, воспроизводимой аудиосистемой Meridan с 23 динамиками.

Также в стандартной оснастке HiPhi Z – полуавтономная система управления на «интеллектуальном программном обеспечении». Для ее работы используются 34 датчика и система радаров.

Carakoom

Двигатель: HiPhi Z предложат в задне- и полноприводной версиях. В первом случае электроседан укомплектован одним двигателем мощностью 300 или 410 л.с. Во втором – двухмоторной силовой установкой суммарной отдачей 600 л.с. и 820 Нм крутящего момента.

Батарея во всех случаях имеет емкость 120 кВт ч, заряда которой хватает на 705 км пути по циклу NEDC. По данным производителя, полноприводный HiPhi Z ускоряется от 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды.