Автомобилистов в РФ хотят пересадить на российские автомашины

Минпромторг ожидает увеличения доли производителей в России до 80%.

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«Основные цели – обеспечение технологического суверенитета и удовлетворение спроса за счет отечественной продукции и увеличения количества автомобилей, выпускаемых на одной платформе», — Денис Мантуров, глава Минпромторга.

В России планируют в два раза увеличить долю отечественных автомобилей на рынке. По состоянию на конце 2022 года на российские машины приходится примерно 40% всех продаж в легковом сегменте. До 2030 года Минпромторг планирует увеличить долю отечественного производства в автомобильном сегменте до 80%.

С 2023 года начнется разработка собственной платформы, на базе которой будут создавать модельный ряд. При сотрудничестве с иностранными компаниями планируется изменить требования. Если в совместных проектах будет создан какой-то новый продукт, то контрольный пакет прав на него будет оставаться в российской компании. Согласится ли кто-то на такие условия, остается только ждать.

Финансирование проектов по разработке новых материалов и компонентов увеличили до 50 млрд рублей. Включая область электромобилей, которые должны составить 25% рынка уже к 2035 году.