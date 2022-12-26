Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-1° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
1 час назад

Автомобилистов в РФ хотят пересадить на российские автомашины до 2030 года

Max-cars.ru

Минпромторг ожидает увеличения доли производителей в России до 80%.

Автомобилистов в РФ хотят пересадить на российские автомашины
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«Основные цели – обеспечение технологического суверенитета и удовлетворение спроса за счет отечественной продукции и увеличения количества автомобилей, выпускаемых на одной платформе», — Денис Мантуров, глава Минпромторга.

В России планируют в два раза увеличить долю отечественных автомобилей на рынке. По состоянию на конце 2022 года на российские машины приходится примерно 40% всех продаж в легковом сегменте. До 2030 года Минпромторг планирует увеличить долю отечественного производства в автомобильном сегменте до 80%.

Водителей предупредили о сюрпризе ГИБДД<br/>

С 2023 года начнется разработка собственной платформы, на базе которой будут создавать модельный ряд. При сотрудничестве с иностранными компаниями планируется изменить требования. Если в совместных проектах будет создан какой-то новый продукт, то контрольный пакет прав на него будет оставаться в российской компании. Согласится ли кто-то на такие условия, остается только ждать.

Финансирование проектов по разработке новых материалов и компонентов увеличили до 50 млрд рублей. Включая область электромобилей, которые должны составить 25% рынка уже к 2035 году.

Ближайшие планы до 2025 года предусматривают увеличение в 2 раза выпуска автомобилей и в три раза – производство автомобильных компонентов. До 2030 года планируется на 80% обеспечить внутренний автомобильный рынок моделями российского производства. Такие планы были озвучены во время презентации Денисом Мантуровым, главой Минпромторга, стратегии по развитию и дальнейшему продвижению автомобильной промышленности в России до 2035 года.

Автоновости,Денис Мантуров,ГИБДД,Минпромторг,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители