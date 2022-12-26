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23 минуты назад

На границе под Псковом образовалась очередь из 130 легковушек на въезд из Латвии в Россию

ТАСС

Почти 130 легковых автомобилей скопились на въезде из Латвии в Россию на участках государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска "Бурачки", "Убылинка" и "Лудонка". Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных в понедельник.

На границе под Псковом образовалась очередь из 130 автомобилей
Фото: ТАССТАСС

"Бурачки", вид транспортного средства: легковые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств - прим. ТАСС) перед пунктом пропуска - 50", - сообщается на сайте ФТС.

По данным ведомства, на пункте пропуска "Убылинка" в очереди на въезд в РФ находятся также 50 автомобилей, а на пункте пропуска "Лудонка" - 27 машин. При этом на прошлой неделе очереди из легковых машин на границе отсутствовали.

При этом очередь из легковых автомобилей на выезд из РФ в Эстонию и Латвию практически отсутствует: лишь 10 автомобилей ожидают выезда на территорию ЕС через пропускной пункт "Бурачки".

Автоновости,ФТС России,ЕС,
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