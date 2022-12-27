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16 минут назад

Новости автомира: ГИБДД увидела резкое сокращение самого массового вида нарушений

Lenta.ru

В ноябре число превышений скорости на 20-40 километров в час заметно сократилось в российских регионах по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику ГИБДД.

ГИБДД увидела резкое сокращение самого массового вида нарушений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, в Москве и Подмосковье фактов превышений скоростного лимита выявлено на 40 процентов меньше октябрьских показателей, а в Свердловской и Тюменской областях — на 60 меньше. Инспекторы связывают снижение самого массового вида нарушений с сезонными факторами, среди которые обильные осадки, плотный трафик и общее замедление движения.

В октябре сообщалось о смертельном ДТП в российской столице, когда водитель сбил насмерть женщину с сыном на «зебре». Скорость движения автомобиля была столь высокой, что пешеходов отбросило почти на 100 метров от перехода.

Автоновости,Коммерсант,ГИБДД,
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