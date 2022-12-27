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1 час назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск на бывшем заводе Nissan трех новых моделей Lada

Lenta.ru

Производство минимум трех новых моделей Lada начнется на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге на старте его перезапуска. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает РИА Новости.

«АвтоВАЗ» раскрыл подробности о трех новых моделях Lada
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что в перспективе моделей может быть еще больше.

«В целом их количество будет зависеть от числа партнеров», — сказал Соколов, уточнив, что переговоры находятся на финальной стадии.

Ожидается, что производство автомобилей под брендом Lada будет запущено в Петербурге во втором полугодии 2023 года.

Ранее Соколов говорил, что на бывшем заводе автоконцерна Nissan в Санкт-Петербурге запустят производство Lada. По его словам, машины будут «современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и высочайшими стандартами безопасности».

«Они будут производиться в тех сегментах и тех классах автомобилей, которые не будут конкурировать с той продукцией, которую сегодня выпускает Волжский автомобильный завод», — сообщил топ-менеджер.

Российский завод Nissan приостановил работу в марте, а в ноябре текущего года перешел в собственность государства в лице ФГУП «НАМИ». После национализации завода российская компания получила право на послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также на поставку запчастей к ним.

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