Страховщики назвали самый популярный вид мошенничества

Самым распространённым видом мошенничества в 2022 году в страховой сфере стала организация подставных дорожных аварий.
Об этом свидетельствует статистика российских страховщиков, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».
Как оказалось, на инсценированные ДТП пришлось около 90% всех случаев мошенничества в страховой сфере, зарегистрированных в уходящем году. С помощью реализации своих схем в течение года мошенники смогли получить от страховщиков 1,7 миллиардов рублей.
Вторым по популярности видом обмана представителей страхового бизнеса является имитация угона автомобиля, на который оформлен полис КАСКО. Кроме этого, обладатели данного вида страховки часто скрывают важные обстоятельства аварии, чтобы получить выплату.
На третьем месте по популярности у мошенников находятся схемы, связанные со страхованием жизни и здоровья. Однако в абсолютных значениях как по количеству обращений за выплатами, так и по заявленным жуликами суммам ОСАГО и КАСКО обходят их на порядок.