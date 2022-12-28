«Соллерс» избавляется ото всех напоминаний о Mazda во Владивостоке

Около недели во Владивостоке идет демонтаж вывески на заводе «Соллерс». От напоминаний о Mazda осталась одна буква.

Фото: Sollers Sollers

С выходных со здания производственной площадки «Соллерс» во Владивостоке убирают буквы на вывесках. К обеду среды на фасаде осталась только буква «а».

Отметим, в середине декабря «Соллерс» завершил сделку с Mazda о покупке доли в производстве авто во Владивостоке. Цена сделки – символический 1 Евро. При этом, японцы могут выкупить долю обратно в течение нескольких лет.