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1 час назад

«Соллерс» избавляется ото всех напоминаний о Mazda во Владивостоке

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Около недели во Владивостоке идет демонтаж вывески на заводе «Соллерс». От напоминаний о Mazda осталась одна буква.

«Соллерс» избавляется ото всех напоминаний о Mazda во Владивостоке
Фото: SollersSollers

С выходных со здания производственной площадки «Соллерс» во Владивостоке убирают буквы на вывесках. К обеду среды на фасаде осталась только буква «а».

Отметим, в середине декабря «Соллерс» завершил сделку с Mazda о покупке доли в производстве авто во Владивостоке. Цена сделки – символический 1 Евро. При этом, японцы могут выкупить долю обратно в течение нескольких лет.

Председатель совета директоров Адиль Ширинов рассказал РБК, что компания примет решение о новой линейке продукции после новогодних праздников. Предполагается, что это будут внедорожники и паркетники.

Автоновости,Mazda,Адиль Ширинов,Соллерс Авто,
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