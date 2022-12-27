АвтоВАЗ рассказал о ценниках Lada в 2023 году

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов поделился планами на ценники автомобилей Lada в 2023 году. Рекомендованные розничные цены повысятся, но рост будет «существенно меньше» прогнозируемой инфляции, сказал он РИА «Новости». Так, Центральный банк РФ оценивает инфляцию в следующем году на уровне пяти-семи процентов, Министерство экономического развития — на уровне 5,5 процента.

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«Пока мы заложили рост цен меньше инфляции… Меньше прогнозов по инфляции, причем существенно меньше», — сказал Соколов, отвечая на вопрос о стоимости Lada в 2023 году.

В сентябре глава АвтоВАЗа сообщил, что не собирается повышать цены на Lada. Но при одном условии: должны отсутствовать внешние отягчающие факторы, которые увеличивают себестоимость машин — к примеру, резкий рост цен комплектующих. Тогда же Соколов отметил, что себестоимость автомобилей Lada выросла незначительно.

В 2022 году наиболее заметная корректировка цен Lada случилась весной: тогда прибавки составили от 105 до 406 тысяч рублей. Летом АвтоВАЗ попросил дилеров не завышать стоимость автомобилей на фоне дефицита и повышенного спроса, так как «живые» цены и РРЦ сильно разнятся. К примеру, Granta в комплектации «Classic 22 Кондиционер» производитель оценивает в 755,9 тысячи рублей, а дилеры — уже в 850-900 тысяч. За Vesta же просят от двух миллионов рублей, что сравнимо со стоимостью китайских кроссоверов.