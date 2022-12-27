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30 минут назад

Раскрыта стоимость «Москвича» с вариатором

Елена Прошина

Стала известна стоимость автомобиля «Москвич 3» с вариатором. Как сообщили «Российской газете» дилеры, кроссовер обойдется в 2 035 000 рублей.

Раскрыта стоимость «Москвича» с вариатором
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее была объявлена только цена с механической коробкой передач – от 1,97 млн рублей. «Москвич 3» вне зависимости от типа трансмиссии комплектуется 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. В паре с ним работает либо шестиступенчатая механическая коробка передач, либо вариатор, доплата за последний составляет 65 тыс. рублей.

Габариты модели составляют 4410 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1660 мм в высоту при колесной базе в 2620 мм. Серийная сборка кроссоверов «Москвич 3» началась 23 ноября на столичном заводе.

По мнению руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетникова, у «Москвича 3» есть все шансы обойти по продажам китайские кроссоверы Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и Changan CS35 Plus за счет более выгодной цены, а также возможности попасть в госпрограммы льготного автокредитования.

Ранее стала известна цена электрического «Москвича 3e». Как сообщили в одном из дилерских центров, автомобиль будет стоить 3 500 000 рублей. Он оснащен электромотором мощностью 50 кВт (68 л.с.) и тяговой батареей емкостью 187 А*ч. Запас хода на одном полном заряде - 410 км. Привод только передний.

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