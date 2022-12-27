Раскрыта стоимость «Москвича» с вариатором

Стала известна стоимость автомобиля «Москвич 3» с вариатором. Как сообщили «Российской газете» дилеры, кроссовер обойдется в 2 035 000 рублей.

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Ранее была объявлена только цена с механической коробкой передач – от 1,97 млн рублей. «Москвич 3» вне зависимости от типа трансмиссии комплектуется 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. В паре с ним работает либо шестиступенчатая механическая коробка передач, либо вариатор, доплата за последний составляет 65 тыс. рублей.

Габариты модели составляют 4410 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1660 мм в высоту при колесной базе в 2620 мм. Серийная сборка кроссоверов «Москвич 3» началась 23 ноября на столичном заводе.

По мнению руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетникова, у «Москвича 3» есть все шансы обойти по продажам китайские кроссоверы Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и Changan CS35 Plus за счет более выгодной цены, а также возможности попасть в госпрограммы льготного автокредитования.