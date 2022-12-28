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34 минуты назад

Беспилотный КамАЗ вышел на испытания

Motor.ruиещё 4

В России стартовали испытания беспилотного грузовика КамАЗ, пишет ТАСС. Их проводит Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) на своих промышленных площадках: КамАЗ-43118 ездит по маршруту перевозки огнеупоров со складов на строительную площадку. Для ориентации 10-тонный грузовик использует датчики, камеры, радары и данные навигационной системы, но пока автоматику контролирует человек-оператор, постоянно находящийся в салоне.

Беспилотный КамАЗ вышел на испытания
Фото: © ММК© ММК

Тестируемый беспилотник — это стандартный КамАЗ-43118 с необходимым оборудованием, который может работать как в обычном, так и в автономном режиме. Отмечается, что такие грузовики смогут работать в особо тяжелых условиях, на долгих маршрутах и в ночные смены, а освободившихся людей можно будет перенаправить на решение более безопасных и творческих задач.

В арсенале автономного КамАЗа числятся система ограничения скорости и адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков. Он умеет проезжать перекрестки и считывает запрещающий сигнал светофора на железнодорожных переездах, а также имеет особый алгоритм действий на случай гололеда.

Летом следующего года КамАЗ планирует выпустить пять автономных грузовиков на трассу М-11 «Нева», где уже введен экспериментальный правовой режим для таких испытаний. В 2024-м их число увеличится до 50 штук. Если все пойдет по плану, беспилотники увеличат скорость на трассе на четверть, снизив стоимость грузоперевозок более чем на 10 процентов.

Автоновости,Магнитогорский металлургический комбинат,
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