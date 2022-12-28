Беспилотный КамАЗ вышел на испытания

В России стартовали испытания беспилотного грузовика КамАЗ, пишет ТАСС. Их проводит Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) на своих промышленных площадках: КамАЗ-43118 ездит по маршруту перевозки огнеупоров со складов на строительную площадку. Для ориентации 10-тонный грузовик использует датчики, камеры, радары и данные навигационной системы, но пока автоматику контролирует человек-оператор, постоянно находящийся в салоне.

Фото: © ММК © ММК

Тестируемый беспилотник — это стандартный КамАЗ-43118 с необходимым оборудованием, который может работать как в обычном, так и в автономном режиме. Отмечается, что такие грузовики смогут работать в особо тяжелых условиях, на долгих маршрутах и в ночные смены, а освободившихся людей можно будет перенаправить на решение более безопасных и творческих задач.

В арсенале автономного КамАЗа числятся система ограничения скорости и адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков. Он умеет проезжать перекрестки и считывает запрещающий сигнал светофора на железнодорожных переездах, а также имеет особый алгоритм действий на случай гололеда.