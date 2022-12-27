О каких машинах мечтают россияне

В преддверии Нового года, когда всем хочется волшебства, "Авто.ру" по просьбе "Российской газеты" поинтересовался у пользователей, о какой машине они мечтают. Вот что из этого получилось: черный японский вседорожник - автомобиль мечты для большинства россиян.

При этом каждый третий выбрал бы именно универсальную и повседневную модель, и только каждый пятый предпочёл что-то премиальное. Такой вывод специалисты сделали по итогам опроса более тысячи респондентов.

Авто.ру

Автолюбители мечтают не только о японских (за них проголосовали 32%), но и немецких (28%) машинах. Аналитика подтверждает эту статистику: в гараж как "машину мечты" чаще всего добавляют BMW 3 и 5 серий и BMW X5.

Авто.ру

Самая "популярная" цена на машину мечты - между двумя и пятью миллионами рублей. Мечты оказались близки реальности: средняя цена нового автомобиля в декабре - 3,4 миллиона рублей. А вот о машине дороже 10 миллионов рублей мечтают всего 7% респондентов.

Авто.ру

Почти каждый второй хотел бы себе вседорожник (49%). Значительно меньше мечтают о седане (27%) и хэтчбеке (11%).

Самый желанный цвет - чёрный (для 36%). Белый - на второй строчке рейтинга (17,5%). В топе цветов для машин также серый (13%), синий (11%) и красный (9%). Оригинальный матовый кузов выбрали бы 6%.

Авто.ру